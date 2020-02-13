صالح النعيمة بعد فوز الهلال: «ثلاث نقاط بشق الأنفس»

طلال الغامدي(صدى):

علق صالح النعيمة، نجم نادي الهلال السابق، على فوز الزعيم بهدف نظيف على الفيحاء، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

قال النعيمة:” ثلاث نقاط بشق الأنفس لكن المهم هو حصد النقاط في هذه المرحلة”.

وأوضح النعيمة:” القادم يحتاج ثبات أكثر من المدرب وجهد مضاعف من أبطالنا اللاعبين وألف مبروك”.

وعزز الهلال يحسم بهذه النتيجة صدارته لترتيب الدوري برصيد ٤١ نقطة، في حين يتجمد رصيد الفيحاء عن 54 نقطة في المركز الحادي عشر منتظراً ما ستسفر عنه باقي لقاءات الجولة.