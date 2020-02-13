مدير جامعة المجمعة يشكر خادم الحرمين الشريفين بعد تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات في المملكة

سعيد العجل(صدى):

رفع معالي مدير جامعة المجمعة الدكتور خالد بن سعد المقرن شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة صدور موافقته الكريمة بتشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات في المملكة ، معتبراً ذلك نقلة تاريخية وخطوة مهمة نحو تطبيق نظام الجامعات الجديد ، والذي يأتي ضمن الخطوات المتتابعة لتطوير التعليم وفق نظرة ثاقبة ورؤية واضحة للقيادة الحكيمة لبناء مستقبل واعد يضمن الجودة والتميز في العملية التعليمية والبحثية ، ورفع كفاءة الإنفاق ، وتنمية الموارد المالية للجامعات ، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 ، لتقوم الجامعات بالدور المناط بها على الوجه الأكمل وفق خطط مدروسة وذات معايير عاليه ترفع سقف الطموحات لدى منسوبيها .

كما قدم معالي الدكتور خالد المقرن شكره لمعالي وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على ما يبذله من جهد كبير وعمل دؤب من أجل تحقيق طموحات وآمال ولاة الأمر – حفظهم الله – من خلال الاستثمار في العقول البشرية والاستفادة من الطاقات الوطنية لمستقبل مشرق بإذن الله .