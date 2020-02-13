  • الخميس 13

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. بالفيديو.. رازفان عن المشادة مع «القحطاني»: سوء فهم وانتهى

بالفيديو.. رازفان عن المشادة مع «القحطاني»: سوء فهم وانتهى

بالفيديو.. رازفان عن المشادة مع «القحطاني»: سوء فهم وانتهى
نواف السالم(صدى):

علق الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال، على فوز الزعيم بهدف نظيف على الفيحاء، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال لوشيسكو خلال المؤتمر الصحفي :” مباراة جاءت بين 3 مباريات كلها خارج أرضنا وفيها سفريات طويلة.. انتصار مستحق وضد خصم صعب”.

وأضاف لوشيسكو:” كان يجب أن نتحلى بالتعامل الصحيح وننتصر بأي شكل من الأشكال”، مشيرا:” سوء فهم بيني وبين لاعب الفيحاء ، وانتهى كل شيء مع انتهاء”.

وحول إراحة بافيتيمبي قوميز، قال لوشيسكو:” السفر والتنقل في فترة قصيرة مؤثر على العاملين الذهني والبدني”، لافتا:” التدوير مهم وكل اللاعبين لدينا قادرين على تقديم المستوى المطلوب”.


تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *