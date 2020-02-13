بالفيديو.. رازفان عن المشادة مع «القحطاني»: سوء فهم وانتهى
علق الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال، على فوز الزعيم بهدف نظيف على الفيحاء، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال لوشيسكو خلال المؤتمر الصحفي :” مباراة جاءت بين 3 مباريات كلها خارج أرضنا وفيها سفريات طويلة.. انتصار مستحق وضد خصم صعب”.
وأضاف لوشيسكو:” كان يجب أن نتحلى بالتعامل الصحيح وننتصر بأي شكل من الأشكال”، مشيرا:” سوء فهم بيني وبين لاعب الفيحاء ، وانتهى كل شيء مع انتهاء”.
وحول إراحة بافيتيمبي قوميز، قال لوشيسكو:” السفر والتنقل في فترة قصيرة مؤثر على العاملين الذهني والبدني”، لافتا:” التدوير مهم وكل اللاعبين لدينا قادرين على تقديم المستوى المطلوب”.
عبدالله فريج / الاردن[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 8 دقائق
مدرب الهلال مؤدب جدا