«الزويد» يقدم محاضرة حكيمية للجهاز الفني والإداري وللاعبي الفريق الكروي الأول بنادي ضمك

محمد بن طحيطح(صدى):

قدم مقيم الحكام والمحاضر في الاتحاد السعودي لكرة القدم عبدالمحسن الزويد مساء اليوم الخميس محاضرة تحكيمية للجهاز الفني والإداري وللاعبي الفريق الكروي الأول بنادي ضمك وحضر المحاضرة الجهاز الفني والإداري واللاعبين لفريق الناشئين والشباب واستعرض “الزويد” خلال المحاضرة التعديلات الجديدة التي طرأت على نظام التحكيم في كرة القدم للموسم الرياضي 2019_2020 م

وأجاب على أسئلة اللاعبين واستفساراتهم بشأن التعديلات الجديدة، وذلك في قاعة المحاضرات بمبنى مكتب الهيئة بمحافظة خميس مشيط

وفي ختام المحاضرة تقدمت إدارة النادي بالشكر للزويد متمنين له دوام التوفيق ، وقام مدير عام النادي الأستاذ محمد عبدالرحمن الحميد بتقديم درعاً تذكارياً بهذه المناسبة