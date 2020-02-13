مدرب الشباب قبل مواجهة النصر: «لا يشغل بالي»

طلال الغامدي(صدى):

تحدث المدير الفني للشباب لويس غارسيا عن استعدادات فريقه لمواجهة النصر في مباراة الغد، ضمن مباريات الجولة الـ18 بدوري المحترفين.

وقال غارسيا:” تنتظرنا يوم غد الجمعة مباراة أمام فريق كبير لديه لاعبين مميزين والمباراة ستكون مثيرة وتعني لنا الكثير”.

ولفت غارسيا:” غدا نفتقد خدمات 4 لاعبين في مركز الدفاع وهي غيابات مؤثرة جدا وسأعمل لإيجاد الحل المناسب لسد هذا النقص”، مبينا” النصر يعيش تحت ضغط لأنه يبحث عن الانتصار للاقتراب من الصدارة”.

وأكد غارسيا:”لا يشغل بالي المنافس بل يهمني فريقي ومدي جاهزيته للقاء”، مشيرا:”الشباب لا يعيش تحت الضغط الان ولا ينافس علي البطولة ولكن الموسم المقبل سننافس علي بطولة الدوري وجميع البطولات”.

وأردف غارسيا:”الصليهم لاعب مميز جدا وقدم أداء مميزا خلال المباريتين الماضتين وسجل هدفا ورئيس النادي دعم اللاعب بشكل كبير وأكد له أنه ابن النادي”، متمنيا أن يسجل هدفا غدا.