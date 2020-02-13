بالصور.. الهلال ينطلق بالصدارة بفوزه على الفيحاء
تمكن نادي الهلال، من الفوز على الفيحاء، بهدف دون رد، في إطار منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأحرز محمد البريك هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 69، بتمريرة من صالح الشهري.
وبذلك ينطلق الهلال بصدارة جدول ترتيب الدوري بعدما وصل رصيده إلى 41 نقطة، بينما يبقى الفيحاء في المركز الـ11 برصيد 21 نقطة.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 7141 ] نشر منذ 50 دقيقة
الف مبروك لجماهير الهلال الفوز صحيح المباراة كانت قوية بس البريك بردنا بهدف رائع