بالصور.. الهلال ينطلق بالصدارة بفوزه على الفيحاء

ماجد محمد تصوير:عبدالعزيز حامدي(صدى):

تمكن نادي الهلال، من الفوز على الفيحاء، بهدف دون رد، في إطار منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز محمد البريك هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 69، بتمريرة من صالح الشهري.

وبذلك ينطلق الهلال بصدارة جدول ترتيب الدوري بعدما وصل رصيده إلى 41 نقطة، بينما يبقى الفيحاء في المركز الـ11 برصيد 21 نقطة.