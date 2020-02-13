مستشفى أبها للولادة والأطفال يتعامل مع ٨٥ طفلاً ابتلعوا أجساماً غريبة العام الماضي
استقبل مستشفى أبها للولادة والأطفال العديد من الحالات لابتلاع أطفال لأجسام غريبة مختلفة.
وبين المتحدث الرسمي باسم صحة عسير عبدالعزيز آل شايع ، أنه تم التعامل مع ٨٥ حالة من هذا النوع في المستشفى خلال العام ٢٠١٩ م ، وتتفاوت خطورة الحالة من طفل إلى آخر .
بدوره أكد استشاري الجهاز الهضمي و المناظير لدى الأطفال الدكتور عادل الشهراني ، بأن مشكلة ابتلاع الأجسام الغريبة مشكلة شائعة و خطيرة قد تتسبب إلى مضاعفات أو إلى الوفاة – لا سمح الله – ، خاصةً إذا كانت تلك الأجسام ، أجسام حادة أو أجسام تحتوي على مواد كيميائية قد تخترق الأمعاء ، لذا ينبغي على الأهل عدم ترك مثل هذة الأجسام في متناول يد الأطفال،كما ينصح الدكتور ماجد عسيري استشاري أنف وأذن و حنجرة ، بضرورة إبعاد الأجسام الغريبة عن الأطفال مثلاً عن طريق استخدام حافظات خاصة للعملات المعدنية ، وكذلك البطاريات لخطورتها البالغة والتوجه إلى المستشفى مباشرة عند الشك في ابتلاع أو استنشاق الطفل لجسم غريب.
من جانب آخر أوضح متحدث صحة عسير ، أن فريقاً طبياً متخصصاً في مستشفى أبها للولادة والأطفال بقيادة استشاري الجهاز الهضمي و المناظير لدى الأطفال الدكتور عادل الشهراني ، نجح في إجراء عملية لطفل يعاني من نزيف شرجي محول من أحد المستشفيات .
حيث تم عمل منظار سفلي للجهاز الهضمي و استئصال زائدة لحمية من الأمعاء الغليظة و تم تنويم الطفل لمدة يوم واحد وكانت حالته مستقرة ولله الحمد .
و ينصح الدكتور عادل الشهراني أنه في مثل هذه الحالة يجب على الأسرة مراجعة مستشفى متخصص لعمل المناظير للطفل و عدم التهاون بها لمنع حدوث مضاعفات للطفل ، مبيناً أن أغلب حالات اللحميات في الأمعاء الغليظة تعبر حميدة.
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