إنهاء معاناة رضيعة في مستشفى الخميس للولادة والأطفال

محمد بن طحيطح(صدى):

تمكن – بفضل الله – فريق جراحة المسالك البولية للأطفال في مستشفى خميس مشيط للولادة و الأطفال من إنهاء معاناة رضيعة استمرت لمدة ٨ أشهر حيث كانتتعاني من التهابات متكررة.

وقام الفريق الطبي ، بعد استكمال الفحوصات الطبية اللازمة بإجراء عملية طبية لترميم وزراعة الحالب الأيسر للرصيعة والتي تبلغ من العمر سنة واحدة.

و قد استغرقت العملية ٤ ساعات ، ورأس الفريق الطبي الدكتور يحي البشري استشاري جراحات المسالك البولية للأطفال بمتابعة من مدير المستشفى الدكتور عبدالله الوادعي .