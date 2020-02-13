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    فبراير

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إنهاء معاناة رضيعة في مستشفى الخميس للولادة والأطفال

إنهاء معاناة رضيعة في مستشفى الخميس للولادة والأطفال
محمد بن طحيطح(صدى):

تمكن – بفضل الله – فريق جراحة المسالك البولية للأطفال في مستشفى خميس مشيط للولادة و الأطفال من إنهاء معاناة رضيعة استمرت لمدة ٨ أشهر حيث كانتتعاني من التهابات متكررة.

وقام الفريق الطبي ، بعد استكمال الفحوصات الطبية اللازمة بإجراء عملية طبية لترميم وزراعة الحالب الأيسر للرصيعة والتي تبلغ من العمر سنة واحدة.

و قد استغرقت العملية ٤ ساعات ، ورأس الفريق الطبي الدكتور يحي البشري استشاري جراحات المسالك البولية للأطفال بمتابعة من مدير المستشفى الدكتور عبدالله الوادعي .


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