أب يُغرق ابنته في خزان مياه ويحاول قتل ابنه الآخر

نيودلهي(صدى):

تجرد رجل هندي من مشاعر الأبوة وقام بإغراق طفلته البالغة من العمر ثلاثة أعوام في خزان مياه بعد خلاف نشب بينه وبين زوجته.

وكشفت الشرطة الهندية تفاصيل الحادث، حيث أكدت أن الشجار تم بين الزوجين بسبب قيام الزوج بأخذ مصاغها الذهب من البنك دون عملها، مضيفة أن الأب أقدم على قتل طفلته عقب رحيل الأم.

وذكرت أن الأب حاول قتل نجله الثاني، حيث اصطحبه إلى منزل مهجور وقام بخنقه بواسطة حبل، ثم غادر المكان، ألا أن الطفل لم يمت، وعثر عليه بعض الجيران الذين قاموا باصطحابه إلى المستشفي.

وأضافت أن الأم سارعت عقب علمها بحادث نجلها إلى منزل الزوجية لتفقد طفلتها التى عثرت عليها فيما بعد داخل خزان المياه، فيما لم يستدل على مكان الزوج بعد.