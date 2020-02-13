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فاشينيستا محجبة: «هشد مؤخرتي»

فاشينيستا محجبة: «هشد مؤخرتي»
خالد الظفيري(صدى):

هاجم الجمهور الفاشينيستا الكويتية زوري أشكناني بشكل عنيف بعد فيديو مثير للجدل لها.

ونشر أشكناني فيديو تتحدث فيه عن إجرائها عملية تجميل “رفع وشد المؤخرة”.
ورأى بعض المتابعين أن الفاشينيستا الكويتية لم تحترم الحجاب الذي تضعه، معلقين: “اللي استحوا ماتوا”.

وطالبها آخرون بخلع الحجاب فورا؛ لأنها لم تترك للحياء مكانًا.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1348 ] نشر منذ 26 دقيقة

مو مشكله شديها — المشكله مين اللي طيحها

[ عدد التعليقات: 93339 ] نشر منذ 14 دقيقة

والله عيب رفع هاالموضوع ..

.. ارتقوا في مواضيعكم ..

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