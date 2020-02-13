شاهد .. نصائح لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون عند الإعلان لدى مشاهير السوشيال

علي القحطاني(صدى):

قالت نجلاء القحطاني، محامية، إن التحذير الذى صدر من النيابة العامة بشأن الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي من الأشخاص المؤثرين أو مشاهير السوشيال ميديا الذين يمتلكون عدد ضخم من المتابعين، هدفه حماية المواطنين، ومنع ظاهرة غسل الأموال، مؤكدة أن التعاقد مهم في أى تعاملات، وضروري فى حالة الإعلان لدى مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.

ونصحت الراغبين في الإعلان بمواقع التواصل الاجتماعي بضرورة إبرام عقد بين المنتج والطرف الأخر الذى سيتولى بث الإعلان بحسابته.

وأضافت أن وجود عقد بينهما يضمن حقوق المُنتج بأن يعرض إعلانه في التوقيت المناسب، وبالطريقة التى تفيده.

وشددت على ضرورة أن تهتم الجهة التى ستتولى بث الإعلان بالتأكد من السجل التجاري والترخيص الخاص بالمنتج، وإرفاق العقد بالمستندات الدالة على ذلك لتجنب وقوعها تحت طائلة القانون حال كان المنتج مخالفًا.