سياسي: «وفاة حفيد مبارك أكثر شيء أثر عليه»

القاهرة(صدى):

كشف المفكر السياسي المصري ورئيس مكتبة الإسكندرية مصطفى الفقي، إن الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك لم يتأثر بالتنحي في 2011 ن تأثره بوفاة حفيدة.

وأكد على أن “مبارك” تأثر بشكل كبير بعد وفاة الحفيد الأكبر لمبارك من بكره علاء عام 2009 وعمره 12 عاما بعد “أزمة صحية” ألمت به.

وقال الفقي عبر برنامج “يحدث في مصر”: “عمل مبارك العسكري جعله يبتعد عن أسرته كثيرا، لذلك عندما رأى أحفاده وجد فيهم صورة لابنيه جمال وعلاء لذلك كان شديد التعلق بهم”.

وكان الحفيد المتوفى منذ طفولته الباكرة مقربا من جده الذي ظهر معه في عدة صور أسرية.