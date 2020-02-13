كشف شبكة تسهل اغتصاب النساء لعناصر مليشيا الحوثي داخل اليمن

وكالات(صدى):

كشفت الأمم المتحدة عن تورط الزينبيات، وهي شبكة استخباراتية تابعة لميليشيا الحوثي، في ممارسة العنف الجنسي ضد النساء اللواتي يعارضن الحوثيين.

وأوضح تقرير لجنة الخبراء الصادر عن الأمم المتحدة بهذا الشأن أن الشبكة ظهرت منذ ثلاثة أعوام، وأن العضوات فيها يحملن قاذفات صواريخ وأسلحة كلاشينكوف، كما يقمن بتجنيد أطفالهن لصالح الميليشيات الإنقلابية.

وأكد التقرير أن الشبكة تخصصت أيضا في النهب والتعذيب والاحتجاز التعسفي للنساء، والاعتداء الجنسي، والضرب، بجانب تسهيل عمليات الاغتصاب في مراكز الاحتجاز السرية التابعة لعناصر الحوثي.