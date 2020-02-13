السودان يعتقل إرهابيا اعترف أنه يتعامل مع قيادات الإخوان في تركيا

الخرطوم(صدى):

اعتقلت السلطات في السودان، اليوم الخميس سوريا يتتمي للإخوان اعترف بالتخطيط لعمليات إرهابية.

وذكرت النيابة العامة السودانية أن المتهم بالإرهاب اعترف أنه يتعامل مع قيادات الإخوان في تركيا.

ويذكر أن وزارة العدل السودانية، قد أعلنت أن السودان وقعت اتفاقا مع أسر ضحايا تفجير المدمرة الأمريكية كول، ومنعت المحكمة الأمريكية العليا فى وقت سابق، البحارة الأمريكيين الذين أصيبوا فى تفجير المدمرة الأمريكية كول على يد تنظيم القاعدة فى عام 2000 من الحصول على 314.7 مليون دولار تعويضات من حكومة السودان لدورها المزعوم فى الهجوم.