بلدية الرونة الفرعية تغلق مقهيين ومحطة وقود

محمد بن طحيطح(صدى):

صرح المتحدث الرسمي لبلدية محافظة خميس مشيط الأستاذ بدر آل خويلد القرني ان مراقبوا بلدية الرونة الفرعية أغلقوا مقهيين ومحطة وقود غير مستوفية للشروط اللازمة .

كما بين آل خويلد أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات النظامية بحق المنشآت الصحية والمهنية المخالفة داخل نطاق البلدية الفرعية حيث تم مصادرة 77 كجم من اللحوم والفواكه والخضروات الفاسدة الغير صالحة للإستهلاك الآدمي و45 لتر من زيوت القلي التالفة المكررة والمعاد استخدامها .

منوهاً أن ذلك يأتي تفعيلاً لحملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية وحرصاً من البلدية لضمان وصول غذاء صحي وآمن لموائد المستهلكين داعياً المواطنين إلى التعاون والإتصال برقم 940 للإبلاغ عن أي مخالفة يتم رصدها من قبلهم.