زوج مها محمد للجسمي: تدعي المثالية وتتلفظ بمصطلحات خارجة (فيديو)

عمّان(صدى):

شن رجل الأعمال الأردني محمد عادل، زوج الفنانة الكويتية مها محمد هجوما لاذعا على الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي.

ووجه عادل في مقطع فيديو مصور رسالة لصالح الجسمي: “تدعي المثالية ومع ذلك تقول إن أولادي جايين من الشارع”.

وتابع عادل: كيف تطلع على الملأ وتتلفظ بمصطلحات خارجة يعف اللسان عن ذكرها، كما تساءل عن ردة فعله إذا جاء له أحد أولاده وسأله عن معنى الكلمة التي يقولها”.

وجاء ذلك بعد عدة فيديوهات انتقد فيها صالح الجسمي زوجته بسبب دفاعها عن الفنانة المغربية مريم حسين وتعاطفها معها بعد حبسها.

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