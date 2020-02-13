بالفيديو .. مواطنة تروي تجربتها مع التدريبات العسكرية وحمل الأسلحة وإطلاق النار

علي القحطاني(صدى):

روت إلهام العريني، منسقة موارد بشرية وحاصلة على دورة عسكرية، تفاصيل تجربتها مع التدريبات العسكرية التى التحقت بها من خلال مؤسسة مسك الخيرية.

وأكدت أن الدورة التدريبية كانت ممتعة برغم وجود صعوبات كثيرة بها، والتى منها التدريب المكثف تحت أشعة الشمس، مؤكدة أن ذلك كان من أصعب اللحظات التى مرت بها خلال التدريبات العسكرية.

وأضافت أنها حملت بيدها أسلحة ثقيلة لساعات طويلة، مشيرة إلى أن المدة التى تمنح للفتيات للحديث مع عائلتهن خلال الدورة كانت ثلاث دقائق فقط.

ولفت، في تصريحات لها، إلى أن كثير من الفتيات لديهن رغبة في الدخول لمجال التدريب العسكري، مشيدة بتقدم المرأة في العمل بإدارات السجون.

وتمنت بأن يسمح داخل المملكة بأن تتولى المرأة خلال الفترات القادمة مناصب عسكرية، داعية جميع السيدات إلى القيام بواجباتهن على أكمل وجه بما يخدم الوطن.