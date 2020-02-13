مجمع إرادة بالرياض يقيم محاضرة تعريفية عن برامج زمالة المدمنين المجهولين العالمي

بدر الحارثي(صدى):

أقام مجمع إرادة للصحة النفسية بالرياض صباح اليوم الخميس محاضرة تثقيفية وتعريفية عن المكتب العالمي لزمالة المدمنين المجهولين، حيث قدمها خبيرين عالميين هما المدير التنفيذي لمكتب الزمالة السيد أنتوني إدموندسون ومساعدته السيدة بيكي ماير.

وقد كان في استقبال المحاضرين المدير التنفيذي للمجمع الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني والمساعد للشؤون العلاجية الدكتور حسن بن رافع الشهري ومدير منزل منتصف الطريق والرعاية اللاحقة الدكتور حسن خبراني.

وهدفت الزيارة إلى التعريف بالزمالة العالمية للمدمنين المجهولين وتعزيز التواصل مع خبرات عالمية في هذا المجال والاطلاع على آليات عمل إرشاد التعافي وبحث إمكانية تحسين الخدمة.

وقد قدم الوفد عرضا عن الزمالة وخدماتها للأطباء والأخصائيين والتمريض وعدد من المتعافين والمتعافيات في برنامج الزمالة السعودي.

بعد ذلك قام المحاضران بزيارة أقسام التنويم لمرضى ومريضات الإدمان ومقابلة الفرق الطبية، وكذلك زيارة منزل منتصف الطريق والرعاية اللاحقة، الذي يقدم خدماته للمتعافين من الإدمان.

وأشاد السيد إدموندسون بالجهود التي يبذلها مجمع إرادة بالرياض وبما شاهده من برامج وخدمات لعلاج المدمنين وتأهيلهم، مبديًا استعدادهم في المكتب لدعم وتعزيز دور المتعافين من خلال البرامج التأهيلية التي ينفذها المجمع.

وتأتي هذه الزيارة في إطار أهمية تعزيز برامج الدعم الذاتي ودورها في العملية العلاجية والتأهيلية للمتعافين والحد من الانتكاسة والتي تؤكدها الدراسات والتجارب.