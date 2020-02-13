إعادة ملف وفاة «موظف بلدية مكة» إلى الشرطة لعدم وجود شبهة جنائية

مكة المكرمة(صدى):

استبعدت الجهات المعنية بالعاصمة المقدسة، أي شبهة جنائية وراء وفاة موظف بلدية مكة المكرمة، الذي فارق الحياة أثناء أداء مهامه ضمن حملة نفذتها البلدية لإغلاق مصنع كسارة مخالف بالمشاعر المقدسة.

وفتحت شرطة العزيزية بمكة التحقيق حول الحادثة في حينها، وحررت شهادة زملاء الموظف المتوفي؛ ومحاضر الضبط الخاصة بمرور العاصمة المقدسة، إلى النيابة العامة، التي أعادت الملف إلى الشرطة لعدم وجود شبهة جنائية، حتى الآن.

وقالت مصادر إن الموظف قام بركوب الشيول المتواجد في المصنع المخالف بعد فرار العمالة، في محاولة لتغيير مكانه، قبل انقلابه مما أدى إلى مصرعه.

ويذكر أنه لايزال جثمان الموظف في ثلاجة الموتى، تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة، والانتهاء من إجراءات التحقيق بشكل كامل.