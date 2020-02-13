الأطعمة الغنية بفيتامين «البيوتين» الهام لصحة الجلد والشعر

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يعد البيوتين أحد أفراد مجموعة الفيتامين (ب) التي تساعد على الحفاظ على حيوية الجسم وصحته.

ويساعد البيوتين في مكافحة أمراض القلب والأوعية الدموية، كما يعزز قدرة الجسم على هضم واستقلاب الكربوهيدرات بشكل أفضل.

ونستعرض الأطعمة الغنية بفيتامين البيوتين ومنها أولا.. اللحوم والسمك: كبد العجل من بين اللحوم التي تحتوي على نسبة جيدة من البيوتين بالإضافة إلى الزنك والحديد اللذان يمثلان أحد المعادن الأساسية للجسم.

ثانيا.. البيض: يحتوي البيضة على الفيتامين (د) والألياف التي تساعد على الوقاية من مشاكل الرؤية والعضلات.

ثالثا.. الفواكه المجففة: يحتوي 100 جرام من الفواكه المجففة على 28 ميكروغرام من البيوتين، كما تحتوى على الأحماض الدهنية والبروتينات والألياف التي تحفاظ على صحة القلب.

رابعا..البقوليات: البازلاء حيث تتوفر 100 غرام منها على 40 ميكروغرام من البيوتين عندما تكون طازجة و 70 ميكروغرام عندما تكون جافة.