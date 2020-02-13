إلزام رجل بدفع مليون و100 ألف ريال إلى طليقته
قضت محكمة بإلزام رجل بإعادة مبلغ مليون ومئة ألف ريال إلى طليقته، إذ أنفقت هذا المبلغ عليه عندما كان يدرس بالخارج.
ورفعت المواطنة، دعوى ضد طليقها موضحة أنه وأثناء فترة زواجهما قامت بتحويل مليون ومئة ألف ريال له عندما كان يدرس بالخارج، وذلك بنية الرجوع وعلى أنه قرض حسن وسيقوم بردّه.
وأشارت إلى أنه عندما عاد إلى المملكة، وعدها بردّ المبلغ إذا وجد وظيفة مناسبة، لكنه لم يرد المبلغ إليها.
من جانبه، أقر الزوج بأنه أخذ المبلغ منها باعتباره هبة، وأنها هي من أغرته بأخذ المبلغ.
وقررت المحكمة إلزام طليقها بإعادة كامل المبلغ حيث إنها ذكرت بأنها حولت المبلغ بنية الرجوع عليه كقرض حسن .
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 7136 ] نشر منذ 45 دقيقة
مايستاهل حتي ريال و الحمد لله عل رجوع مالك
العدناني[ عدد التعليقات: 3166 ] نشر منذ 26 دقيقة
والله حرمة
ابوبدر[ عدد التعليقات: 1786 ] نشر منذ 16 دقيقة
المفترض اي دين يكون مكتوب ومشروط اما ان كل واحد او وحدة صرف على شريكه فلوس وبعد الطلاق قال رجع لي فلوسي تراني اعطيتك الفلوس بنية الدين عليك فهذي كارثة (كلنا نعرف ان بعض حالات الطلاق يصير بها زعل وضغينة وحقد وكل شيء).
النوايا ما يعلمها الا الله عز وجل. الغريب انهم اخذوا بكلامها انها على نية يرجعها. والرجل ما اخذوا بكلامه انه على نيته انها هبة منها.
الله امرنا باننا اذا تدينا او دينا نكتبه.