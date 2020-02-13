إلزام رجل بدفع مليون و100 ألف ريال إلى طليقته

خاص(صدى):

قضت محكمة بإلزام رجل بإعادة مبلغ مليون ومئة ألف ريال إلى طليقته، إذ أنفقت هذا المبلغ عليه عندما كان يدرس بالخارج.

ورفعت المواطنة، دعوى ضد طليقها موضحة أنه وأثناء فترة زواجهما قامت بتحويل مليون ومئة ألف ريال له عندما كان يدرس بالخارج، وذلك بنية الرجوع وعلى أنه قرض حسن وسيقوم بردّه.

وأشارت إلى أنه عندما عاد إلى المملكة، وعدها بردّ المبلغ إذا وجد وظيفة مناسبة، لكنه لم يرد المبلغ إليها.

من جانبه، أقر الزوج بأنه أخذ المبلغ منها باعتباره هبة، وأنها هي من أغرته بأخذ المبلغ.

وقررت المحكمة إلزام طليقها بإعادة كامل المبلغ حيث إنها ذكرت بأنها حولت المبلغ بنية الرجوع عليه كقرض حسن .