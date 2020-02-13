إعدام مسؤول كبير رميا بالرصاص بسبب ذهابه لحمام عام

وكالات(صدى):

نشرت تقارير إعلامية بكوريا الجنوبية أنباء عن قيام السلطات في نظيرتها الشمالية بإعدام مسؤول كبير رميًا بالرصاص بسبب ذهابه لحمام عام.

وأوضحت التقارير أن المسؤول سافر إلى الصين مع زعيم البلاد كيم جونغ أون، وتم وضعه في حجر صحي عقب عودته، خوفا من أن يكون حاملا لمرض كورونا الجديد، مضيفة أن جونغ أون أصدر تعليمات صارمة بإعدام من يقوم بالخروج من الحجر الصحي.

وأضافت التقاير أن المسؤول الكوري خالف التعليمات حيث خرج من الحجر، وذهب إلى حمام عام، دون أن توضح التقرير أى تفاصيل أخرى حول سبب هذا التصرف الغريب من قبل المسؤول الكوري.

ويأتي ذلك، فيما تداولت أنباء أخرى عن قيام سلطات كوريا الشمالية بنفي أحد المسؤولين إلى مزرعة بعدما قام بمحاولة فاشلة لإخفاء أمر رحلاته المتكررة للصين.