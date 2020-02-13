بالفيديو.. التحقيق مع المتهمة بخطف الطفلين قبل 20 عاما بشأن مختطف ثالث

عادل الحربي(صدى):

كشفت الجهات الأمنية، اليوم الخميس، مستجدات جديدة في قضية المتهمة بخطف الطفلين قبل 20 عاما.

وتبين أن المتهمة عمرها 60 سنة ومازال الأبناء يعيشون في منزل الذي يعيش فيه المتهمة حيث اشترط أحد الابناء الإفراج عن هذه السيدة والأب سوف يصل إلى الدمام لاستكمال الإجراءات ولديهم 4 ابناء وبنت وسيتم إجراء تحاليل لهم، حيث يتم التحقيق معاها بشأن مختطف ثالث، بحسب مراسل الإخبارية.

وقال قانوني لقناة الإخبارية، إن الجرائم التعزيرية المجال واسع فيها للقاضي من حيث العقوبة، وجريمة الخطف تعتبر من الجرائم البشعة ويكون فيها العقاب رادع.

وأضاف: والحق العام هو حق المجتمع لمعالجة هذه المشكلة والحق الخاص بالأهل، ولم يمكن خروج المتهمة بكفالة.