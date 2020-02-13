أماكن تواجد أهم الحساسات في السيارة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يغفل الكثير من قائدي السيارات أماكن الحساسات المهمة بمركباتهم، فالبعض يعرفون معظمها ولا يعرفون الكثير من وظائفها.

ونستعرض أهم الحساسات بالمركبة التي تتواجد في معظم السيارات ومنها أولا.. حساس حرارة الهواء الداخل للمحرك: يوجد في مجرى دخول هواء للمحرك وهو عبارة عن مقاومة حرارية تتغيرقيمتها تبعا لتغير الحرارة.

ثانيا.. حساس حرارة المبرد في المحرك: يوجد في مجرى ماء المبرد في المحرك وهو عبارة عن مقاومة حرارية تتغير قيمتها تبعا” للتغير الحراري وتتولد به إشارة كهربائية متناسبة مع حرارة المبرد.

ثالثا.. حساس زاوية الخانق: يوجد على وحدة الخانق ويرتبط معها ميكانيكيا” ويرسل إشارة كهربائية متناسبة مع تغير زاوية الخانق إلى العقل الذي يستخدمها في تحديد نظام العمل.

رابعا.. حساس تدفق كمية الهواء: يوجد عادة في مجرى دخول الهواء للمحرك ويقوم بحساب كمية الهواء المتدفق للمحرك من حيث الحجم أو الكتلة وإرسال إشارة كهربائية متناسبة معه إلى وحدة التحكم.

خامسا.. حساس عمود الكرنك: يتواجد في أغلب السيارات، أما في الجزء الخلفي من المحرك وتحديداً باتجاه علبة التروس في السيارة.