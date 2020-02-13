عادل الجبير: نرفض دعم تركيا للمليشيا المسلحة وتوغُّلها في سوريا

عادل الحربي(صدى):

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، على رفض المملكة لتواجد تركيا في سوريا، وكذلك دعمها لما يُسمى حكومة الوفاق الليبية، وكذلك المليشيا المسلحة في الصومال.

وقال الجبير، في مؤتمر صحفي، على هامش زيارته للعاصمة الرومانية بوخارست: « نحن نعارض توغل تركيا في سوريا، ونعارض دعم تركيا للمليشيات في الصومال وسوريا وليبيا».

وأعرب عن قلق المملكة من انتقال المقاتلين الأجانب من سوريا إلى ليبيا، مؤكدًا أن ذلك سيكون له تبعات على أوروبا.

وأضاف :«السعودية لا تميل إلى طرف على حساب آخر في الصراع الليبي وأبلغنا حفتر والسراج ضرورة التوصل إلى حل سياسي».