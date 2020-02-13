شاهد .. مريم حسين تحتفل وتغني بعد خروجها من السجن

مليكة فؤاد(صدى):

نشرت الفنانة المغربية مريم حسين، مقطع فيديو لها، وهى تحتفل وتغنى مع نجلتها، مؤكدة أن الاحتفال خاص بعيد ميلاد الفنانة أحلام.

وقالت مريم في مقطع الفيديو الذى نشرته عبر تطبيق سناب شات: هذا ليس عيد أميرة، هذا عيد ميلاد لــboss lady أحلام، هنقول لها عيد ميلاد سعيد”.

وغنت الفنانة أغنية عيد الميلاد، وبجانبها صغيرتها وأمامها طبق وبه كعكة صغيرة.

يذكر أن الفنانة أحلام أبدت مساندتها لمريم حسين بعدما حكم على الأخيرة بالسجن لمدة عام، ذلك الحكم الذى تم إسقاطه مؤخرًا.