وظائف نسائية شاغرة في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية وظائف صحية وإدارية شاغرة للنساء، وذلك بعدة مسميات منها مساعد إداري ثاني، فني أول مختبرات طب الأسنان، مساعد أول طبيب أسنان.

وذكرت الجامعة عددًا من الشروط الخاصة بالتقديم، ومنها أن تكون المتقدمة لديها رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول، ووجود خبرة في مجالات التخصص، بالإضافة لتوافر مهارات اللغة الإنجليزية.

وأضافت أن التقديم متاح الآن، وحتى يوم الأربعاء المقبل عبر الرابط التالى: أضغط هنا