هزاع الهزاع: لم نتوقع الهزيمة وكنا أقرب إلى التسجيل (فيديو)

ماجد محمد(صدى):

أعرب الكابتن هزاع الهزاع، لاعب نادي الاتفاق، عن استياءه من الهزيمة أمام الحزم، مؤكدًا أنها خسارة غير متوقعة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أنهم كانوا أقرب إلى التسجيل في الشوط الأول ولعل هذا ما تسبب في تسجيل الحزم.

وأشار إلى أنه جاهز يخوض المباراة طوال 90 دقيقة، لكن جلوسه على مقاعد البدلاء هو قرار فني بحت.

وفاز نادي الحزم، على الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.