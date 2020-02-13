بالفيديو.. 9 طرق للإبلاغ عن الفساد المالي والإداري

نايف السالم(صدى):

تحدث أحمد الحسين المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن أبرز جرائم الفساد المالي والإداري، قائلا إن الجرائم التي باشرتها الهيئة تتعلق بالشق الجنائي مثل جرائم الرشوة والاختلاس وتبديد المال العام وسوء الاستعمال الإداري واستغلال النفوذ.

وأوضح الحسين خلال مكالمة هاتفية عبر قناة السعودية، أنه يمكن إبلاغ الهيئة بجرائم الاختلاس والفساد المالي عبر 9 طرق منها الرقم المجاني 980 والواتساب أيضا يختص بالمخالفات المالية وإرسال برقية، والبريد الإلكتروني والعنوان البريدي، أو عن طريق حضور المبلغ لمقر الهيئة والموقع الإلكتروني وتطبيق الجوال.

وأشار الحسين إلي أن الهيئة موجودة لنشر أي بيانات تخص جرائم الفساد المالي بما يتفق مع مبدأ الشفافية وبحسب كل قضية وملابساتها، مؤكدا على حفظ سرية المبلغ.

يذكر أنه هيئة الرقابة ومكافحة الفساد باشرت عدداً من القضايا التأديبية والجنائية و منها محاكمة 386 شخصا استغلوا نفوذهم لاختلاس 170 مليونا.

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