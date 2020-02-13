نصائح مفيدة لضمان تنظيف الجنوط الألومنيوم بشكل سليم

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

تعتبر الجنوط الألومنيوم من أكثر أجزاء السيارة تعرضًا للأتربة والاتساخ، لذلك فيجب على مالك السيارة أن يهتم بما للحفاظ على المظهر الجمالي لمركبته.

وحتى تكون عملية التنظيف أسهل يفضل اتباع ما يلى:

1- الاهتمام بغسل الجنوط بصفة دورية حتى لا تتراكم الأوساخ ويصعب إزالتها

2- يفضل استخدام أجهزة الغسل ذات الفوهات المستديرة وذلك في حال لجأت إلى مراكز غسل السيارات لغسل الجنوط.

3-اذا كنت تفضل غسلها بنفسك، فعليك أن تعتمد فى غسلها على أسفنجة ناعمة ومياه فقط، واذا كان الجنوط متسخًا بشدة فلا مانع من استخدام مواد التنظيف المخصصة للجنوط.

4-لا تستخدام منظفات الأفران أو معجون الأسنان أو أى مواد تنظيف خاصة بالأجهزة المنزلية، لأنها تسبب فقدان الجنوط طبقة اللمعان