الحزم يُعمق جراح الاتفاق

نواف السالم(صدى):

فاز نادي الحزم، على الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح كارلوس ستراندبيرغ أهداف اللقاء في نهاية الشوط الأول، واضعًا الحزم في المقدمة، ليُعزز كريم يودا تقدم الحزم بعد مرور 4 دقائق على بداية الشوط الثاني.

لكن قلّص سعد السلولي الفارق في الأهداف عند الدقيقة 51، محرزًا أول هدف للاتفاق، ومن ثم عاد كارلوس ليحرز هدفه الثاني والثالث للحزم في الدقيقة 59، فيما أحرز محمد الكويكبي الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 65.

ارتفع رصيد الحزم إلى 22 نقطة محتلًا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري، بينمت تجمد رصيد الاتفاق عند 20 نقطة في المركز الثاني عشر.