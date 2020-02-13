ناصر خليفة يتمسك بمبابي بعرض خيالي

وكالات(صدى):

قالت تقارير صحفية إن إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بدأت التحرك الفعلي نحو الاحتفاظ بنجمها كيليان وذلك من خلال تجهيز عرض خيالي لتقديمه إلى النجم الشاب

ويجهّز النادي الفرنسي عرضًا غير مسبوق لنجمه كيليان مبابي، بهدف تجديد عقده براتب ضخم يقربه من نجوم آخرين مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأوضحت صحيفة «آس» إن باريس سان جيرمان سيقدم لكيليان مبابي البالغ من العمر 21 عامًا، عرضًا لتجديد عقده قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأوروبية هذا الصيف.