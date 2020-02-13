بالفيديو.. لحظة سرقة سيارة مواطن من أمام منزله في الرياض 

الرياض(صدى):

رصد مقطع فيديو لحظة سرقة سيارة مواطن من نوع “دينا” عن طريق سحبها بسيارة ألنترا من أمام منزله في حي الرمال بالرياض.

وبدا في مقطع فيديو سيارة ألنترا بيضاء اللون تسحب سيارة دينا ثم تحميلها في “سطحة” بحي الرمال.

ودعا حساب طرق الرياض من يعثر علي سيارة دينا المسروقة التواصل مع صاحبها الذي يدعى خالد الشلاحي، لافتة إلي مواصفات السيارة المسروقة وهي “الدينا سيزو موديل 94 رقم اللوحة ا ق ح 5018″.

وأثار مقطع سرقة السيارة دينا غضب واستياء المواطنين بمنصات التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا الجهات المعنية بتطبيق القصاص علي اللصوص.

ورأى مغرد:” مسألة الرقابة على السطحات أصبحت ضرورة في ظل كثرة السرقات، يجب وضعها تحت شركات معروفة وتركيب كاميرات فيها وأجهزة تتبع”.