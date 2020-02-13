أب يضرب ابنته حتى الموت بسبب «يوم الحب»

القاهرة(صدى):

قتل عامل في شبرا الخيمة ابنته من الضرب؛ قبل يوم الحب؛ بعد أن علم أنها على علاقة عاطفية مع شاب يذهب إلى مدرستها .

وكشفت التحقيقات أن والد الفتاة التي تبلغ 15 عاما تعدى على ابنته بالضرب حتى الموت، بسبب شكه في وجود علاقة عاطفية بين المجنى عليها وشاب.

وبالتحقيق وسؤال والد الفتاة، اعترف بالحقيقة بأن المجنى عليها توفيت في يده بسبب كثرة اعتدائه عليها بالضرب.

وكشف المتهم أنه في أحد الأيام، توجه الى مدرسة ابنته في منطقة شبرا الخيمة، وعلم بوجود علاقة عاطفية بين ابنته وأحد الشباب الذى يأتي لها أمام المدرسة قبل “الفلاتين”، فاستشاط غيظه، وقرر تأديبها بسبب وقوفها مع شاب غريب؟