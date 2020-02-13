سلاح الجو الأمريكي يعلن عن السماح بارتداء الحجاب والعمائم وإطلاق اللحى‎

واشنطن(صدى):

أعلن سلاح الجو الأمريكي، اليوم الخميس، رسميا، السماح لطياريه من الرجال بإطلاق اللحى وارتداء العمائم، والنساء المسلمات بارتداء الحجاب.

وجاء ذلك وفق تحديث أجراه السلاح على معاييره المهنية المتعلقة بالمظهر؛ للسماح بتلك التغييرات سواء لدوافع دينية أو طبية.

ويتقدم المنتسب لسلاح الجو بطلب الحصول على ”إعفاء“ يسمح له بالتعبير عن تلك المظاهر، طالما تبدو ”أنيقة وتبدو بمظهر مهني ومهذب“، مع ضرورة ألا يزيد طول اللحية عن سنتمترين ونصف السنتيمتر.

ويجب أن تكون العمائم والحجاب بألوان ”تشبه إلى حد بعيد الزي الرسمي الموحد“ للقوات الجوية.

ويذكر أنه في 2017، منح الجيش الأمريكي قادة الألوية صلاحية السماح للعسكريين بتلك المظاهر الدينية.