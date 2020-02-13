بطل الدفاع سعد الحارثي ينقذ 18 شخصا في حريق جدة

جدة(صدى):

ساهم بطل الدفاع سعد الحارثي اليوم برفقة عدد كبير من زملائه في الدفاع المدني بإنقاذ( 18 شخصاً ) احتجزوا داخل مبنى سكني بحي الوزيرية ، إثر اندلاع حريق في جدة ، فيما تمت السيطرة على حريق جدة .

وأطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج بطل الدفاع سعد الحارثي حبث علق أحدهم قائلا بمثل هؤلاء نفخر جميعاً، اللي أقدر أقوله ومن أعماق القلب، رفع الله قدرك في الدنيا والآخرة والله يرحم والديك يابن عممي”.