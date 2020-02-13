سبع موجات برد ضربت المملكة بهذا الشتاء

رافع فريح(صدى):

أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك ماجدالرخيص جزيرة العرب تعرضت لسبع موجات برد في فصل الشتاء هذا والموجات هي الأشد في البرودة:

الأولى: بدأت بقران ثالث عشر التي توافق ١٠ديسمبر وتكون هذه ضمن فترة الانقلاب الشتوي ومنها يُكَشِّر البرد بأنيابه والثانية بعدها بإسبوعين تقريباً، توافق بداية المربعانية الحقيقية في ٢٢ديسمبر بهذه الموجة يذكر البرد ويشتد والثالثة بقران حادي بردٍ بادي حادي عشر ،ضمن فترة المربعانية ، يسقط فيها الثلوج يوافق ٦يناير هذا البردأشد مايكون في فصل الشتاء لأن بعده خمسة أيام يتصل به برد الشبط حيث تنشط فيها الرياح العاتية السيبيرية الغربية ويجمد الماء وتسقط الثلوج، وهي ثلاثة أسابيع :

•أسبوع سم

•أسبوع دم

•أسبوع دسم

والرابعة:بقران تاسع برد لاسع. •يوافق ٢فبراير لمدة أحد عشر يوماً ، ومن ضمنها أربعة أيام أول العقارب، “سعد الذابح”والخامسة :بقران سابع مجيع وشابعالموافق لبرد العجوز مدة أسبوع من ٢٦فبراير إلى ٣مارس ،شدة برودة ويتكون معها ثلوج أحياناً .

والسادسة:في وقت الانقلاب الربيعي، برد بياع الخبل عباته ،برد يباغت بعد دفأ ،مدته يوم إلى ثلاثة أيام من:

١٠مارس تقريباً إلى نهاية شهر مارس والسابعة: بنهاية الربيع ،بعد قران ثالث ربيع ذالف

بثلاثة عشر يوماً ،وهي نادرة.

•توافق ٢٩ أبريل ولمدة خمسة أيام