بالفيديو.. شقيقات نجوم كرة القدم بين عالم «الجمال والشهرة»

وكالات(صدى):

يسعى الكثيرون لمعرفة كل ما يخص المشاهير، حتى ما يتعلق بعائلاتهم ودائرة المقربين منهم، وكيف يعيشون حياتهم.

ولم يسلم لاعبو كرة القدم من هذه الأمور، حيث أن اهتمام محبي الكرة لا يقتصر على المنافسة فقط، وإنما لمعرفة المزيد حول الحياة الشخصية للاعبين

وربما من بين أبرز اللاعبين الذين يهتم عدد كبير حول العالم بأخبارهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

ومن المعروف لجمهوره، فإن رونالدو الأخ الأصغر، وأمه هي ماريا دولوريس دوس سانتوس أفيرو، وتعمل في مجال طباعة، ووالده جوزي دينيس أفيرو توفي عام 2015 بسبب إدمانه للكحول، أما شقيقته كاتيا، فاختارت الغناء وبدأت حياتها الفنية عام 2005.

ولاحقت كاتيا العديد من الشائعات منها ارتباطها برجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة طليق هيفاء وهبي في 2017، بعد ظهورهما سويا في عدة مناسبات.

وفيما يخص، رافيلا شقيقة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، فقد اختارت خوض عالم الشهرة بالعمل في عالم الأزياء.

ودخلت في صداقة سابقة مع اللاعب لوكاس ليما نجم فريق سانتوس البرازيلي قبل أن ترتبط بـ«غابيغول»، نجم إنتر ميلان، لكنهما انفصلا.

وتحرص شقيقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، على الدفاع عنه أمام أي انتقاد يتعرض له، خاصة إذا تراجع مستواه مع منتخب الأرجنتين.

وأيضا شقيقة اللاعب البرازيلي أوسكار، جابيريلا تعمل كعارضة أزياء، وتستعرض إطلالاتها اللافتة على السوشال ميديا، فيما فضلت هولي والكوت، شقيقة اللاعب الإنجليزي ثيو والكوت مجال كمال الأجسام.