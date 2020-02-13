سياسة ولي العهد لجذب الاستثمارات « إذا أردت أن تكون كبيرًا »
سلطت الأضواء من جديد علي حديث سابق لولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال مقابلة أجريت عام 2017 حول مشروع نيوم والمنافسة مع دبي.
وقال الأمير محمد بن سلمان خلال اللقاء إن جميع المحاور التجارية الإقليمية في المنطقة ستستفيد من مشروع مدينة نيوم، مضيفا: “أعتقد أننا ننشئ طلباً جديداً، وهذا سوف يساعد دبي، وكذلك المواقع المحورية الأخرى في الشرق الأوسط”.
ورأي ولي العهد: “لا أعتقد أن هونج كونج أضرت بسنغافورة أو سنغافورة أضرت بهونج كونج، إنهم يخلقون طلباً جديداً جيداً لبعضهم، وهذه المنطقة، سوف تخلق طلباً جديداً”.
ومن جانبه، أكد رجل أعمال ألماني أسس شركة تعمل في مجال التكنولوجيا في المملكة، وبدأ في نقل موظفيه من دبي إلى الرياض:”إذا أردت أن تكون كبيراً في الشرق الأوسط فعليك أن تكون في السعودية”.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1592 ] نشر منذ 18 دقيقة
دولة عربية تنافس دبي على مكانتها في احتضان الشركات الناشئة
13.02.2020 | 09:50 GMT
دبي
Reuters
سلط تقرير لوكالة “بلومبرغ” على صعود السعودية كوجهة للشركات الناشئة في الشرق الأوسط، لدرجة أنها باتت تشكل منافسا لدبي، التي طالما كانت قبلة الشركات في المنطقة.
السعودية توفر أول الفرص الاستثمارية في مشروع “نيوم”
وأشادت الوكالة بالإجراءات الإصلاحية التي نفذتها المملكة مؤخرا لتحسين بيئة قطاع الأعمال، وأشارت إلى أن السعودية جاءت بين الدول العشر الأكثر تحسنا في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للعام 2020، الذي يصدره البنك الدولي.
وضربت الوكالة أمثلة عن شركات نقلت أعمالها من دبي إلى السعودية، وأخرى قررت إطلاق أعمالها في هذا البلد، طمعا في الحصول على نصيب من المشاريع الضخمة، التي أطلقتها الرياض مؤخرا، ومنها مشروع “نيوم”، الذي تقدر قيمته بنصف تريليون دولار.
وأشارت إلى رجل أعمال ألماني قرر نقل شركته، التي أسسها قبل 5 سنوات مع صديق سعودي، من دبي إلى السعودية، ونقلت “بلومبرغ” قوله: “إذا كنت تريد أن تكون كبيرا في الشرق الأوسط، فعليك أن تكون في المملكة”.
كذلك تطرقت الوكالة لشركة نرويجية تخطط لتشييد مزرعة أسماك بقيمة 60 مليون دولار في السعودية بدلا من دولة الإمارات العربية.
ووفقا للوكالة فإن تزايد عدد الشركات الناشئة في الرياض يظهر منافسة غير معلنة بين دبي والسعودية، ما قد يعيد تنظيم اقتصادات في منطقة الخليج تسعى جاهدة لتقليص اعتمادها على النفط.
لروسيا حصة في مشروع “نيوم” السعودي
وتأتي مساعي السعودية في وقت تراهن فيه دبي على إعطاء دفعة للاقتصاد من خلال معرض “إكسبو 2020″، الذي من المتوقع أن يجذب نحو 25 مليون زائر، مع استثمار مليارات الدولارات في البنية التحتية.
المصدر :روسيا اليوم
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1592 ] نشر منذ 14 دقيقة
الأمير محمد بن سلمان آل سعود
عراب نقل الحداثة للسعودية مع الاحتفاظ بالثوابت الدينية.
5 سنوات قصيرة جدا في عمر الدول وحركة التاريخ وكتابته
ستشهد الأمة السعودية،أنها محط نظر عالم المال والأعمال والاستثمارات.