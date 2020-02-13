مهاجم الفيحاء يخضع لجراحة تثبيت عظم (صور)

ماجد محمد(صدى):

خضع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المحترف التشيلي روني فرنانديز، إلى عملية جراحية لتثبيت العظم.

وأجرى روني فرناندير، الجراحة في أحد المراكز المتخصصة في علاج الإصابات الرياضية في تشيلي، وقد تكللت العملية الجراحية بالنجاح.

يشار إلى أنه المهاجم التشيلي كان قد تعرّض لكسر في عظمة الساق خلال التمرين، ومن المقرر أن يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة 4 أشهر.

ومن المقرر أن يواجه الفيحاء نادي الهلال في وقت لاحق من اليوم الخميس، ضمن الجولة الـ18 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.