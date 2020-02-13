اتحاد الأمن السيبراني يعلن عن وظائف شاغرة بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن اتحاد الأمن السيبراني والبرمجة والدرونز عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف LinkedIn، توفر وظائف شاغرة، للعمل بالاتحاد بمدينة الرياض.

وتأتي الوظائف بمسميات «مُحلل استثمار، ومطوّر تطبيقات نظام الأندرويد، ومطوّر تطبيقات نظام آي أو إس».

يبدأ التقديم من الآن اليوم الخميس 2020/02/13م، وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

ويمكن التقديم من خلال الرابط الخاص بكل وظيفة، كالتالي:

1- مُساعد / مُحلل استثمار (Investment Associate/Analyst). هنـــــــــا

2- مطوّر تطبيقات الأندرويد (Android Developer). هنـــــــا

3- مطوّر تطبيقات نظام آي أو إس (iOS Developer). هنـــــــا