وزير الاعلام الأردني يستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن

سعيد العجل(صدى):

استقبل معالي وزير الإعلام – الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية أمجد العضايلة في دار رئاسة الوزراء الأردنية ، اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري.

وجرى خلال اللقاء، بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، واستعراض العلاقات الثنائية وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات.

كما أكد السديري على أهمية الدعوة المقدمه من المملكة لشقيقتها الأردن لحضور اجتماعات وقمة مجموعة العشرين التي تستضيفها المملكة العربية السعودية هذا العام .