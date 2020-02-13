وظائف شاغرة بالإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني «بوابة التوظيف» توفر 23 وظيفة صحية شاغرة، للعمل في «مستوصف الدوادمي التابع للخدمات الطبية، ومستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة».

وتأتي الوظائف بالمسميات التالية:

1- مساعد صيدلي (وظيفتان – الدوادمي).

2- فني صحة فم وأسنان (الدوادمي).

3- أخصائي خدمات طبية طارئة (العدد 4 وظائف – الدوادمي).

4- صيدلي (الدوادمي).

5- ممرض قانوني ثاني (العدد 6 وظائف – الدوادمي).6- ممرض قانوني أول (وظيفتان – الدوادمي).

7- فني معلوماتية صحية (وظيفتان – الدوادمي).

8- مصور موجات فوق سمعية (العدد 3 وظائف – الدوادمي).

9- استشاري طب باطني / أمراض معدية (جدة).

10- مسؤول مختبر علمي (الدوادمي).

ويبدأ التقديم من الآن اليوم الخميس بتاريخ 2020/02/13م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

ويمكن التقديم من خلال الرابط التالي: هنــــــــــــا