5 أمراض تخجل المرأة من الإفصاح عنها أمام الزوج

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تحرص السيدات على الظهور بأفضل شكل وخالة أمام أزواجهم، ما يضعهم في إخراج كبير عند الإصابة ببعض المشكلات الصحية، ما يجعلهن يفضلن الصمت وعدم الإفصاح بها.

وتتسبب هذه الأمور في خلافات زوجية أحيانا، بسبب عدم علم الزوج والتصرف بشكل طبيعي، فيما تتجنبه المرأة لعدم فضح أمرها، ومن هذه المشكلات الأمور التالية:

– العلاقة الحميمة:

تحاول المرأة إسعاد زوجها أثناء العلاقة، كما أنها تشعر بالإحراج أيضا، فيدفعها ذلك لعدم التطرق للمشكلات التي تعاني منها أثناء العلاقة، مثل آلام الجماع، والتي تعود أحيانا لتكيسات المبايض أو وجود أورام بالرحم.

– رائحة المهبل الكريهة:

وتتسبب في رفض المرأة للعلاقة الحميمة، حتى لا يتكشف أزواجهن هذه المشكلة، حيث أن السبب قد يتعلق بالنظافة الشخصية، أو أسباب مرضية.

أمراض الثدي:

تحرص أيضا على عدم التحدث فيما يخص آلام الثدي

والذي يتأثر بالاضطرابات الهرمونية التي تتعرض لها المرأة بسبب الدورة الشهرية والحمل وانقطاع الطمث، فيتعرض للتورم والالتهاب وقد يتغير حجمه في بعض الأحيان، كما أن هناك أمراض تستهدف هذا الجزء من جسم المرأة، مثل السرطان.

– التعرق الشديد:

تحاول المثير من النساء إخفاء مشكلة التعرق الزائد من الأعضاء التناسلية عن أزواجهن، والتي قد تتعلق ببعض الأمراض، مثل السكري واضطرابات الغدة الدرقية.

– حكة المهبل:

تخجل أيضا الكثير من النساء من حكة المهبل، رغم أنها ظاهرة مرضية، يمكن علاجها، وقد ترتبط بعدوى، أو ضعف الجهاز المناعي، أو استخدام بعض المواد الكيميائية في تنظيف المهبلي.