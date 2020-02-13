تصاعد دخان من «تخصصي جدة» (صور)

جدة(صدى):

شهدت مستشفى التخصصي بجدة، اليوم الخميس، خروج ما يُشبه دخان كثيف من الدور الأول، ما أدى إلى انطلاق صافرات الإنذار.

وباشرت فرق الدفاع المدني الواقعة، إذ صرّح مدير إدارة الشؤون الإعلامية والعلاقات العامة نجيب عصام يماني، بأن الدخان ظهر من غرفة الكهرباء بالدور الأول صباح، أثناء قيام المقاول المتخصص بتركيب نظام جديد ومتطور لغرف الكهرباء؛ لمنع الحريق.

وأوضح «يماني»، أن خطأ ما حدث نتج عنه انطلاق الغاز المخصص لإطفاء الحريق في غرفة الكهرباء، وأدى إلى خروج المادة البيضاء والتي تشبه الدخان لعزل وصول الأوكسجين في حالة الحريق، مؤكدًا أن الدخان لم يكن نتيجة حريق.

وأشار إلى أنه تم إخلاء المواقع القريبة من الحادث، وتطبيق إجراءات الأمن والسلامة اللازمة واستدعاء الدفاع المدني للموقع، و شفط الدخان إلى الخارج، وتنظيف المنطقة تماماً.