مقتل موظفة على يد زوجها طعنا بعد تلقيه رسالة من مديرها في العمل 

دبي(صدى):

أقدم رجل آسيوي على قتل زوجته طعنا أمام مقر عملها في دبي بعد تلقيه رسالة نصية من مديرها في العمل.

وتعود الواقعة عندما تلقي الزوج رسالة نصية من مدير زوجته في العمل تفيد بأنها تخونه مع شخص آخر، وحينما واجهها أنكرت حتي تطور الأمر إلي مشادة حادة انتهت بمقتل الموظفة.

وتفصيلا، ورد بلاغا لشرطة دبي يفيد بمقتل موظفة أمام مقر عملها بمنطقة القوز الصناعية، وعلي الفور باشر رجال الشرطة عملهم وبالانتقال إلي موقع الحادث عثر علي جثة امرأة غارقة في دمائها.