مدير صحة الرياض يكرم مجمع إرادة لتميز خدماته التمريضية

بدر الحارثي(صدى):

كرم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ⁦ محمد بن عبدالعزيز التويجري إدارة خدمات التمريض في مجمع إرادة للصحة النفسية بالرياض بصفتها إحدى الإدارات التمريضية المتميزة في مستشفيات المنطقة.

وجاء التكريم ضمن احتفال صحة الرياض بفعالية السنة الدولية للتمريض والقبالة ٢٠٢٠، وحضر التكريم المدير التنفيذي للمجمع الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني يرافقه مدير خدمات التمريض بالمجمع عبدالله بن حمود اليامي.

وقدم الدكتور القحطاني باسمه ونيابة عن جميع منسوبي المجمع شكره وتقدير لمدير صحة الرياض على هذا التكريم، مرجعا الفضل بعد الله للدعم والتوجيه من وزارة الصحة ومسؤولي صحة الرياض وللجهود التي يبذلها العاملون في المجمع وخاصة منسوبي إدارة التمريض في سبيل سعيهم نحو التميز في العمل وخدمة المريض والمراجع، استشعارًا منهم بالحاجة الماسة لدى مرضى الإدمان والمرضى النفسيين للرعاية والاهتمام والمتابعة.