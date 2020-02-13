الأمير بن مساعد يمتلك «الهلال يونايتد» حبًا في الزعيم (فيديو)

ماجد محمد(صدى):

أعلن الأمير عبدالله بن مساعد، عن ملكيته لنادي «الهلال يونايتد» المنافس في دوري الدرجة الثانية الإماراتي.

وأوضح الأمير في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أنه يهدف إلى الصعود إلى دوري الخليج العربي، موجهًا شكر للاتحاد الإماراتي لكرة القدم.

وقال الأمير عبدالله بن مساعد: « شكراً للاتحاد الإماراتي لكرة القدم، على الدعم الذي قدموه لإطلاق الهلال يونايتد، هدفنا تقديم لاعبين مميزين في السعودية والإمارات».

وأشار إلى أن سبب تسميته بهذا الاسم يرجع إلى حبه للزعيم، مضيفًا: «دائماً ما أقول (نقل فؤادك حيث شئت من الهوى.. ما الحب إلا للحبيب الأولي، الهلال السعودي له مكانه خاصة في قلبي، ترأسته في وقت سابق وكذلك أخي الأمير عبدالرحمن».