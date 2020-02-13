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بالفيديو.. إعلامية كويتية تشبه صوت أصالة بصوت «سيارة الإسعاف»

بالفيديو.. إعلامية كويتية تشبه صوت أصالة بصوت «سيارة الإسعاف»
خالد الظفيري(صدى):

شنت الإعلامية الكويتية ليلى أحمد هجوم عنيف على الفنانة السورية أصالة ، واصفة صوتها بالهوشة أو صوت سيارة الإسعاف .

وقالت الإعلامية الكويتية خلال برنامجها “ع السيف ” هالست وضعها يدعو للتأمل هي صوت قوي طربي بلا شك .
وأضافت :إلي حيرني فيها أن هذي الست كلها تناقضات أكو وحدة عندها حس شعري تختار أغنية اسمها” ذاك الغبي” يعني هو مسبة ولا ردح ولا شنو
.
وتابعت :عندها مشكلتين، وحدة منهم إنها وايد تصارخ في أغانيها يعني كأنها داشة هوشة، كنها سيارة إسعاف جاية في بعض أغانيها .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 33714 ] نشر منذ 36 دقيقة

فعلا صوت اصاله شبيهه بصوت سيارة الاسعاف

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