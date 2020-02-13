شاهد.. «بدلة الفضاء المزيفة» تدفع وزير إيراني إلى توبيخ موظفيه
على خلفية السخرية التي تعرض لها وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد جاهرومي بعد نشره بدلة رائد فضاء، اعتذر الوزير الإيراني عن الصورة التي نشرها على « تويتر» معلقًا «مستقبل باهر».
وحذف «جاهرمي» الصورة التي قال إنها صناعة إيرانية، ملقيًا اللوم على فريق الدعايا في وزارته، لكن جاء رد فعله بعدما أخذ نصيبه من السخرية والانتقاد من قبل النشطاء.
وأوضحت الصورة، بدلة رواد فضاء فضية اللون يرتديها رجل يقف بجانب العلم الإيراني، إذ قال الوزير الإيراني حينها: «قدمنا طلباً إلى مركز أبحاث وزارة العلوم لإنتاج 5 كبسولات فضائية في غضون 3 أعوام قادرة على نقل البشر إلى مدار 190 كيلومتراً للفضاء الخارجي».
وأضاف: «تم التخطيط لعمليات الإطلاق التالية بما في ذلك قمر ظفر، فضلاً عن أربعة أقمار صناعية أخرى باتت مُستعدة للإطلاق».
وأكد النشطاء، أن الصورة هي زيًا تنكريًا للأطفال وسعره عشرون دولارًا، وقد أدخل تعديلًا عليه باستخدام برنامج «فوتوشوب» وأزال شعار ناسا ووضع العلم الإيراني بدل منه.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 33714 ] نشر منذ 48 دقيقة
الله يقصف عمره و عمر فريقه الخسيس
كجمغلو[ عدد التعليقات: 16503 ] نشر منذ 37 دقيقة
حمير
كجمغلو[ عدد التعليقات: 16503 ] نشر منذ 36 دقيقة
حمير
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1588 ] نشر منذ 10 دقائق
المهم والزبدة وبيت القصيد…
أن إيران تسعى جاهدة وفي سباق مع الزمن لإطلاق صاروخ يحمل قمر صناعي..
سيكون بمثابة رسالة تهديد لأمريكا من أن صواريخ إيران ستصل لها يبقى بعدها رؤوس نووية تحمل على الصواريخ.
إيران محور الشر تفكر وتبذل وتنشط بالرغم من حصار 40 عام من منع وصول تكنولوجيا التسليح الأمريكية والغربية.
يا ناس لا تستخفوا بالعدو إيران الشيطان.
من يحاول الوصول لأهدافه أفضل ممن يعيش بلا أهداف
ابو وليد[ عدد التعليقات: 1347 ] نشر منذ 9 دقائق
صدق انهم ابو خرقه — ذكرون بفريق عندنا يسمونه ابو خرقه — لابسين خرقه تذكاريه ومسمينها بطوله كاس العالم لخرق التمسيح