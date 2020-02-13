شاهد.. «بدلة الفضاء المزيفة» تدفع وزير إيراني إلى توبيخ موظفيه

ماجد القزيز(صدى):

على خلفية السخرية التي تعرض لها وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد جاهرومي بعد نشره بدلة رائد فضاء، اعتذر الوزير الإيراني عن الصورة التي نشرها على « تويتر» معلقًا «مستقبل باهر».

وحذف «جاهرمي» الصورة التي قال إنها صناعة إيرانية، ملقيًا اللوم على فريق الدعايا في وزارته، لكن جاء رد فعله بعدما أخذ نصيبه من السخرية والانتقاد من قبل النشطاء.

وأوضحت الصورة، بدلة رواد فضاء فضية اللون يرتديها رجل يقف بجانب العلم الإيراني، إذ قال الوزير الإيراني حينها: «قدمنا طلباً إلى مركز أبحاث وزارة العلوم لإنتاج 5 كبسولات فضائية في غضون 3 أعوام قادرة على نقل البشر إلى مدار 190 كيلومتراً للفضاء الخارجي».

وأضاف: «تم التخطيط لعمليات الإطلاق التالية بما في ذلك قمر ظفر، فضلاً عن أربعة أقمار صناعية أخرى باتت مُستعدة للإطلاق».

وأكد النشطاء، أن الصورة هي زيًا تنكريًا للأطفال وسعره عشرون دولارًا، وقد أدخل تعديلًا عليه باستخدام برنامج «فوتوشوب» وأزال شعار ناسا ووضع العلم الإيراني بدل منه.